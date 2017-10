Molly's Game: slitta di qualche giorno l'uscita del film di Aaron Sorkin

Ci sono novità sull'uscita nelle sale cinematografiche di Molly's Game , opera prima del pluripremiato sceneggiatore, con protagonista. La data prevista era il 22 novembre, a ridosso del Giorno del Ringraziamento ma l'uscita è stata spostata a dicembre, con una distribuzione limitata per Natale e poi a gennaio.

Deadline ha quindi confermato per il 25 dicembre la distribuzione limitata del film, che poi verrà rilasciato in tutti gli USA a partire dal 5 gennaio. Questo slittamento permette al film di Sorkin di evitare la sovrapposizione con il nuovo film Disney/Pixar, Coco, e di poter partecipare più attivamente alla corsa per gli Oscar.

Molly's Game ha ricevuto valutazioni molto positive durante l'ultimo Toronto International Film Festival, con lodi particolari alle interpretazioni di Jessica Chastain e Idris Elba. Quest'accoglienza ha incoraggiato la STX Films a posizionare meglio la pellicola per poterle dare maggiori possibilità di avere un ruolo di primo piano nell'Oscar Race.

Molly's Game racconta la vicenda di Molly Bloom, giovane sciatrice olimpica che diventa organizzatrice di un giro clandestino di poker prima di essere arrestata dall'FBI. Del suo giro illegale hanno fatto parte membri di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e degli affari. L'unico alleato di Molly è l'avvocato Charlie Jaffey, resosi conto che Molly non è solo quello che la stampa racconta. Il film è basato sulle memorie Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker di Molly Bloom. Il cast è composto da Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, J.C. MacKenzie, Bill Camp, Brian D'Arcy James, Graham Greene, Jeremy Strong, Joey Keery e Samantha Isler.