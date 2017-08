Molly's Game: online il trailer del film con Jessica Chastain

Molly's Game è il film che vede il debutto alla regia dello screenwriter), le cui star sono, tra le altre,. Adesso è uscito il trailer a cui potete dare un'occhiata.

La STXfilms ha rilasciato online il trailer di Molly’s Game, il cui cast è composto da star quali Jessica Chastain (The Martian), Idris Elba (La Torre Nera, Thor: Ragnarok), Kevin Costner (Balla coi Lupi, Gli Intoccabili), e Michael Cera (Superbad). E' stato annunciato ieri che il film avrà il suo debutto/premiere ufficiale al Festival Internazionale del Cinema di Toronto.

"Avere nel cast Idris e Jessica nei ruoli principali è il sogno di ogni regista che si avvera" ha detto Sorkin. "Sono due dei più grandi attori della loro generazione, a lavoro insieme per la prima volta, e la chimica è stata assolutamente elettrica!"

Molly's Game è la storia (vera) di Molly Bloom (Chastain), una giovane e bellissima sciatrice olimpica che gestisce per dieci anni la più esclusiva high-stakes di poker del mondo fino a quando viene arrestata da una squadra composta da 17 agenti FBI. I giocatori coinvolti nel giro d'affari della donna includono stelle del cinema di Hollywood e star dello sport, uomini d'affari e, a insaputa della Bloom, esponenti della mafia russa. Il suo unico alleato è l'avvocato difensore (Elba), il quale capisce subito che in Molly c'è molto di più di quanto non dicano i giornali di gossip.

La pellicola è tratta dalle memorie della stessa Molly Bloom. Entertainment One si occuperà della distribuzione in nazioni quali il Canada, il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Benelux e la Spagna, mentre la WME Global e la CAA distribuiranno il film negli Stati Uniti. Leopoldo Gout è il produttore esecutivo.

Molly's Game arriva in sala il 22 novembre. (USA)