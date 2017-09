Molly's Game: online il nuovo poster con una splendida Jessica Chastain!

è decisamente bellissima nel nuovo poster dell'ultimo film di cui è protagonista, Molly's Game . Indossa gli occhiali da sole, ma si evince che ha un'aria molto determinata.

Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival e parla di Molly Bloom, un'atleta olimpionica che, ritiratasi dal circuito sportivo, si ritrova a dirigere un impero del gioco d'azzardo che coinvolge anche personalità dello star system hollywoodiano. Quando l'FBI si avvicina alla donna e sta per scoprire il suo business, lei farà il possibile per non coinvolgere i facoltosi clienti dell'attività che dirige.

Nel poster che potete ammirare qui sotto, la Chastain è immortalata nei panni del suo personaggio, Molly Bloom.

Alla regia di Molly's Game c'è Aaron Sorkin, che debutta dietro la macchina da presa e la pellicola esce in USA il 22 novembre prossimo.