Moglie e Marito: Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak nel trailer ufficiale

Seguendo la falsariga di Quel pazzo venerdì o altri film inerenti la trasmigrazione delle anime, la storia racconta di Sofia e Andrea, una coppia che dopo dieci anni di matrimonio è in piena crisi, tanto da arrivare sull'orlo del divorzio. Andrea è però uno scienziato, e dopo un esperimento fallito si ritroverà nel corpo della moglie, a sua volta catapultata in quello del marito. I due cominceranno così a guardare il mondo secondo la quotidianità del rispettivo compagno, cercando di capire cosa sia andato storto nel loro matrimonio.



Moglie e Marito vede nel cast anche Valerio Aprea, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 aprile. Ecco il trailer italiano: