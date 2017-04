Moglie e Marito: ecco due clip del film con Pierfrancesco Favino e la Smutniak

La Warner Bros ha rilasciato online due divertenti clip ufficiali di, nuovo commedia diretta dache vede protagonisti

I filmati dal titolo "Il preside" e "Un paio di tacchi" mostrano le difficoltà che Sofia e Andrea passeranno quando si ritroveranno l'una nel corpo dell'altro dopo un esperimento scientifico fallito da Andrea, geniale neurochirurgo costretto adesso a vivere l'esistenza della moglie, conduttrice televisiva in ascesa. Dopo dieci anni di matrimonio e in piena crisi, però, questo essenziale contrattempo permetterà ai due di riavvicinarsi e comprendere gli sbagli reciproci.



Moglie e Marito vede nel cast anche Valerio Aprea, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 12 aprile 2017.