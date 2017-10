Mission: Impossible 6 - Tom Cruise torna sul set dopo l'incidente!

è tornato a lavoro sul nuovo Mission: Impossible 6 dopo l'incidente che, in agosto, l'ha visto infortunarsi per via del forte impatto contro un muro avvenuto durante le riprese di una scena stunt.

Inizialmente sembrava davvero un infortunio molto serio, almeno dalle riprese che circolavano online. Poi però abbiamo avuto conferma che l'attore si era "solo" rotto una caviglia e pertanto avrebbe avuto bisogno di un periodo di riposo che, per forza di cose, ha provocato un ritardo nella produzione del film.

Era stato proprio il regista Christopher McQuarrie a dare notizie sull'infortunio di Cruise, dopo averlo visitato in ospedale ed essersi accertato che non fosse una cosa particolarmente grave. La produzione del film aveva previsto uno stop alle riprese di 3-6 mesi ma, a quanto pare, Cruise si è rimesso in piedi in tempo record!

La notizia l'ha data il Daily Mail della Gran Bretagna poiché l'attore si è visto sul set in Essex, Inghilterra.

Al momento la data d'uscita del film action dove rivedremo Ethan Hunt resta quella annunciata: il 27 luglio 2018, USA.