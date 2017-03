Mission: Impossible 6, Tom Cruise e il super allenamento durato un anno

si è allenato un anno intero per riprendere l'iconico ruolo di Ethan Hunt nel nuovo, scritto e diretto dache inizierà le riprese il 10 Aprile prossimo.

L'intera saga di Mission: Impossible ci ha abituato a scene nelle quali Ethan Hunt (Tom Cruise) si esibisce in evoluzioni spericolate e super acrobatiche. Pare però che quello che farà nel nuovo capitolo, Mission: Impossible 6, sarà quanto di più spettacolare si sia mai visto.

Il produttore David Ellison ha infatti spiegato a Collider che il film, le cui riprese si svolgeranno tra Parigi, Londra e la Nuova Zelanda, mostrerà agli spettatori le scene action più estreme che Cruise abbia girato:

"Siamo entusiasti. Chris, naturalmente, è tornato alla scrittura e alla regia dopo Rogue Nation. Non potremmo essere più eccitati riguardo il ruolo che interpreterà Henry Cavill. e vi dirò che dopo la scena del grattacielo Burj Khalifa pensavamo che fosse impossibile superare quella scena action, ma Tom ha superato sè stesso sull'aereo A380. Quello che Tom farà in questo film credo che supererà di gran lunga tutto quello che ha fatto in passato. E' assolutamente incredibile - si è allenato per un intero anno. Sarà, ne sono convinto, la cosa più incredibile e impressionante che Tom abbia mai fatto in un film e ci sta lavorando su da subito dopo Rogue Nation. Sarà straordinario."

Ovviamente questo non fa che alzare la temperatura e rendere l'attesa ancora più eccitante. Ellison ha inoltre confermato che le riprese rispetteranno la tabella di marcia dei precedenti film Mission: Impossible, che si aggira intorno ai 3 mesi, 90-100 giorni al massimo.

Il cast del film Mission: Impossible 6 è composto, insieme a Tom Cruise, anche da Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Vanessa Kirby e Henry Cavill.