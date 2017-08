Mission: Impossible 6, Tom Cruise si è infortunato in una scena stunt!

TMZ ha riportato la notizia che il tre volte nominato all'Oscar,, si è infortunato durante una scena action che stava girando sul set londinese del suo nuovo film, Mission: Impossible 6

Il leggendario Tom Cruise stava tentando di saltare da un edificio a un altro ma, incredibilmente, è caduto a pochissima distanza dal suo obiettivo ed è finito contro l'estremità del palazzo, ferendosi. E' poi riuscito a rialzarsi, a tirarsi su e ha addirittura provato a correre, subito dopo, ma stava zoppicando vistosamente e dunque, alla fine, si è accasciato a terra. Alcuni membri del team di lavoro l'hanno immediatamente soccorso e l'hanno accompagnato dall'altro capo dell'edificio, per poi portarlo fuori dal set.

Al momento non si hanno notizie sulla gravità dell'incidente, ma potete dare un'occhiata al video che mostra proprio il momento dell'infortunio. Non si hanno neppure notizie ufficiali su quanto l'incidente ritarderà le riprese.

Cruise è spesso il protagonista delle scene action dei suoi film, raramente ricorre agli stuntmen, soprattutto per Mission: Impossible per il cui franchise ha, negli anni, scalato il più alto grattacielo del mondo - il Burj Khalifa - e poi si è appeso all'estremità esterna di un aereo in Rogue Nation. Non solo, ha girato le scene pericolose anche in altri film a cui ha lavorato, non ultimi La Mummia, dove è rimasto sospeso a zero gravità, e American Made, dove invece ha partecipato a numerose sequenze aeree.

Vi daremo ulteriori notizie sulle condizioni di Tom Cruise non appena arriveranno.