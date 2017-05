Mission: Impossible 6, Tom Cruise in sella a una moto nel nuovo video

In questo periodo si stanno svolgendo a Parigi, le riprese di, nuovo capitolo del franchise che vede per protagonista l'agente Ethan Hunt, interpretato da. Scritto, co-prodotto e diretto da Christopher McQuarrie, il film è previsto nelle sale dal luglio 2018. In un nuovo video vediamo Tom Cruise su una moto.

Dopo le foto che ritraevano Henry Cavill e Tom Cruise insieme sul set, ecco che online compare un nuovo video che mostra Cruise impegnato in una scena in sella a una moto, per la gioia dei fan accorsi a vederlo.

In questo nuovo capitolo sembra che la storia di Ethan Hunt possa prendere una piega inaspettata. Il cast di Mission: Impossibile 6 comprende Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris, Henry Cavill, Vanessa Kirby e Sian Brooke.La data d'uscita ufficiale è stata fissata al 27 luglio 2018.