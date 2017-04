Mission: Impossible 6, la produzione è ufficialmente iniziata!

Lo ha detto in un tweet lo stesso regista. Il sequel dellavedrà il ritorno dinei panni di Ethan Hunt, insieme a

Recentemente si è unita al cast anche l'attrice di The Crown Vanessa Kirby, come pure Henry Cavill, il Superman di Man of Steel.

McQuarrie ha precedentemente diretto Mission: Impossible - Rogue Nation, e ha scritto questo sesto capitolo, di cui è anche il regista. L'originale venne girato da Brian De Palma, i seguenti capitoli rispettivamente da John Woo, J.J, Abrams e Brad Bird.

Recentemente è uscita la notizia che la preparazione atletica a cui si è sottoposto Cruise per girare una particolare sequenza action, è durata un intero anno, resta comunque un segreto di quale scena si tratterà. Il regista ha spiegato in un'intervista con Empire che vuole che Ethan compia un viaggio emotivo come mai abbiamo visto finora.

La data prevista di uscita in America è il 27 luglio 2018.