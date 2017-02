Mission: Impossible 6, parte delle riprese si svolgeranno a Parigi

Secondo, lasarebbero attualmente in trattative per girare a Parigi, questa primavera o in estate, alcune scene di, portando l’esplosiva azione dinei panni dinelle strade della capitale francese.

Mission: Impossible 6 inizierà la produzione questa primavera con Christopher McQuarrie ancora una volta alla regia, dopo aver diretto in precedenza Mission: Impossible - Rogue Nation, oltre ad averne scritto la sceneggiatura.

Si sa ancora molto poco del sesto capitolo della saga, ma Mission: Impossible - Rogue Nation, uscito nel 2015, vantava un cast composto da Jeremy Renner (Marvel The Avengers, Kill the Messenger), Alec Baldwin (The Departed, 30 Rock), Simon Pegg (Star Trek, The World’s End), Ving Rhames (Pulp Fiction, Dawn of the Dead), Simon McBurney (L'ultimo re di Scozia, La Teoria del Tutto) e Rebecca Ferguson (Hercules, The Red Tent). Sicuramente molti attori del cast storico torneranno per l'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt, e Rebecca Ferguson ha già confermato che riprenderà il suo ruolo.

Il ritorno di Christopher McQuarrie al franchise segna la prima volta di un regista alla guida di più di una pellicola di Mission: Impossible. L'adattamento originale è stato diretto da Brian De Palma, a cui si sono susseguiti i sequel diretti da John Woo, J.J. Abrams e Brad Bird.

Mission: Impossible 6 punta ad un’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi per il 27 luglio 2018.