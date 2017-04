Mission: Impossible 6: nuove action-foto per Tom Cruise e Rebecca Ferguson!

è finalmente tornato ed è in forma strepitosa! Sono appena uscite un bel po' di nuove foto dal set dicon protagonisti

Cruise ha stupito il pubblico per circa quattro decadi e quest'ultimo film non sarà certo da meno. Nelle immagini infatti l'attore è immortalato in alcune scene d'azione incredibili, alcune delle quali girate a Parigi, come quelle in sella alla moto. Il contesto delle foto è incerto ma sembra che l'inseguimento di Ethan Hunt di concluda con la sua BMW R Nine T che si schianta contro un'auto e lui vola letteralmente per aria.

Oltre alla superstar, si vede anche un barbuto Sean Harris, che riprenderà il suo ruolo di Rogue Nation, il villain Solomon Lane. Per quanto riguarda il resto del cast, il regista Chris McQuarrie ci svela un primo assaggio di Rebecca Ferguson nei panni di Ilsa Faust, che si trova in quella che sembra una base segreta di spie. Inoltre la star di Justice League, Henry Cavill, è arrivato a Parigi e quindi probabilmente vedremo anche lui nelle foto da set molto presto. Per ora ci accontentiamo del suo scatto Instagram.

Mission: Impossible 6 uscirà nelle sale USA il 27 Luglio 2018.