Mission: Impossible 6, Henry Cavill entra nel cast del film con Tom Cruise

La produzione dell'attesissimo sesto episodio delle avventure dell'agente Ethan Hunt è programmata per iniziare il prossimo 10 aprile a Parigi, ma nel mentre il registaha annunciato via Instagram chesi è unito ufficialmente al cast di

L'interprete di Superman va così a raggiungere un già ricchissimo cast, che oltre a vedere il ritorno dei veterani Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner e Rebecca Ferguson, ha ingaggiato nei mesi passati anche un'altra new entry, Vanessa Kirby (The Crown).



Il film segnerà anche il primo ritorno di un regista al timone di un sequel del franchise, dato che nel tempo si sono succeduti solo nomi diversi in cabina di regia, da Brian De Palma a John Woo e J.J. Abrams fino a Brad Bird.



Mission: Impossibile 6 è atteso nelle sale per il 27 luglio 2018. Ecco il post di McQuarrie via Instagram: