Mission: Impossible 6, Frederick Schmidt si unisce a Tom Cruise nel cast

Anche del personaggio che andrà a interpretare Schmidt non si conoscono ancora i dettagli. Dopo il forfait di Jeremy Renner, impegnato a girare il due capitoli finali di Avengers, vedremo quale sarà la direzione della trama dell'attesissimo action. Protagonista sarà sempre Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e nel cast sono presenti anche Henry Cavill (Man of Steel), Vanessa Kirby (The Crown), Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Sian Brooke. Simon Pegg dovrebbe tornare nei panni di Benji.

I produttori di Mission: Impossible 6 sono lo stesso regista McQuarrie, Cruise, Don Granger e J.J. Abrams, come pure David Ellison e Dana Goldberg della Skydance Productions.

Il film uscirà nelle sale il 27 luglio 2018.