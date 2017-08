Mission: Impossible 6, ecco Tom Cruise in scene stunt incredibili! FOTO

In Mission: Impossible 6 è protagonista super action! Direttamente dalarrivano una carrellata di foto e video in cui si vede l'attore dare il meglio di sé in scene stunt da brividi, date un'occhiata!

Il franchise di Mission: Impossible è arrivato alla pellicola numero sei e adesso ecco un sacco di nuove foto dal set che mostrano il protagonista, Tom Cruise, in scene di stunt assolutamente pazzesche. Potete cliccare sul link fonte QUI per vederle!

Le foto mostrano l'attore nelle campagne inglesi, impegnato ad imparare la discesa dal lancio col paracadute, per poi salire su un superleggero e buttarsi in una scena action. Potrebbe essere la famosa scena che ha richiesto a Cruise un intero anno di allenamenti?

Il regista Christopher McQuarrie torna alla direzione di questo sesto capitolo, del quale è anche sceneggiatore e produttore, insieme allo stesso Cruise, a Don Granger, a J.J. Abrams, e ad Ellison e Dana Goldberg della Skydance Productions. Il film è girato in IMAX 3D.

Nel cast di Mission: Impossible 6 - Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Ving Rhames, Sean Harris, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Henry Cavill, Angela Bassett, Frederick Schmidt, Sian Brooke e Vanessa Kirby.

Mission: Impossible 6 arriva il 26 luglio 2018 in Italia.