Mission: Impossible 6, Christopher McQuarrie sul ritorno di alcuni personaggi

Nel 2018,si imbarcherà per la sua sesta missione impossibile dal 1996, e grazie ad una recente intervista del registadurante un podcast della rivista, possiamo ricavare qualche indizio in più sull'attesissimo film che vedrà il ritorno dell’agente operativo interpretato da

Christopher McQuarrie sembra essere molto eccitato da come procedono i lavori di preparazione della fase iniziale, e, come vi abbiamo riportato in precedenza, ha confermato che le riprese dovrebbero iniziare il 10 aprile a Parigi. Non ha detto molto per quanto riguarda l'arco narrativo di Ethan Hunt, evitando qualsiasi tipo di spoiler, ma ha fatto accenno al fatto che il film approfondirà il personaggio da un punto di vista inedito: "Non voglio legare assieme un gruppo di scene d'azione, voglio far emergere i personaggi. Così ho messo Ethan in un mucchio di dilemmi morali complicati, e sto cercando di trovare il modo per collegarli. E poi, ironia della sorte, il modo per collegarli si sono rivelate essere gigantesche scene d'azione."

Proseguendo, mentre Tom Cruise e Rebecca Ferguson sono stati entrambi confermati da tempo nella nuova pellicola di Mission: Impossible, sembra che potrebbero essere affiancati da un paio di agenti dell’IMF che non abbiamo più visto dalla trilogia originale. McQuarrie ha infatti cripticamente parlato del ritorno di più membri del cast, "comprese persone che non ti aspetteresti di veder tornare." Torneranno davvero come personaggi della pellicola o faranno parte di qualche travestimento di Ethan Hunt?

Precedentemente è stato riportato che sia Paula Patton che Maggie Q erano state avvicinate per una parte in Mission: Impossible 5, ma non hanno poi potuto partecipare a causa di conflitti di programmazione, quindi questo potrebbe essere il primo indizio al loro possibile ritorno? Inoltre, è probabilmente una scommessa sicura aspettarsi che il quartetto (o almeno una sua combinazione) composto da Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, e Alec Baldwin tornerà a fare squadra per questo nuovo capitolo, soprattutto considerando il loro status alla fine del precedente episodio.

Mission: Impossible 6 uscirà nei cinema statunitensi il 27 luglio 2018.