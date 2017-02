Mission Impossible 6: Christopher McQuarrie parla della pellicola

Il celebre registasi trova attualmente a Londra per la preparazione del prossimo sequel di, la sesta pellicola del franchise che manca ancora di un titolo e, in una recente intervista, il direttore del film ha iniziato a rivelare qualche dettaglio informando anche tutti i fan sull'andamento dei lavori.

"Sta andando alla grande!" - ha affermato con entusiasmo McQuarrie - "Dovremmo iniziare le riprese il 10 aprile a Parigi. Posso promettervi che vedrete un Ethan Hunt molto diverso.".

Come sappiamo, Tom Cruise e Rebecca Ferguson, naturalmente, torneranno nella pellicola, ma McQuarrie ha anche anticipato il ritorno di vecchie conoscenze inattese: "Ricompariranno persone che non vi sareste mai aspettati.".

Il regista ha fatto successivamente cenno alla scena di apertura di Mission: Impossible - Rogue Nation: "Non so come mi sia venuta in mente, ma lo devo scoprire entro il 10 aprile. Forse ho trovato qualcos'altro di ugualmente sorprendente da fare per il prossimo film. Sono andato da Tom con una foto di questa idea e lui mi ha detto che sarebbe stato fantastico, quindi magari riuscirete a vedere questa sequenza su un poster!".

Successivamente McQuarrie ha rivelato che la pellicola non avrà un incipit così adrenalinico come il film precedente: "Inizierà in un modo poco convenzionale. Non non inizia con l'azione. E' stata la parte più difficile di questo film.".

Infine, il regista ha anticipato che uno dei temi centrali della pellicola sarà l'esplorazione del carattere del protagonista: "Abbiamo visto cinque di questi film e io stesso non so chi sia in realtà Ethan Hunt. Il film esaminerà più nel profondo la sua vita personale; gli altri film riguardano persone che fanno solo ipotesi su Ethan. In questo film, voglio seguire un percorso emozionale per questo personaggio, e Tom è veramente orientato verso questo obiettivo.".