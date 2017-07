Mission: Impossible 6, Christopher McQuarrie condivide due nuove foto dal set

La produzione dell'attesissimo Mission: Impossible si è recentemente spostata a Londra per continuare le riprese del film di, ultima tappa prima dell'inizio della post-produzione, e proprio dall'Inghilterra il regista ha condiviso due nuova foto dal set.

Seguendo l'esempio del materiale rilasciato dalla Nuova Zelanda poche settimane fa, McQuarrie ha infatti postato tramite il suo profilo Instagram due immagini che ritraggono Alec Baldwin, Tom Cruise, Angela Bassett ed Henry Cavill insieme.



Mentre Baldwin tornerà come direttore dell'IMF Alan Hunlay, non è ancora chiaro quali personaggi interpreteranno i restanti membri del cast che vediamo nella foto, anche se è quasi certo che Cavill vestirà i panni di un villain.



Mission: Impossibile 6 vedrà nel cast anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Sean Harris e Vanessa Kirby, per un'uscita prevista nelle sale il 27 luglio 2018.