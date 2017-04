Mission: Impossible 6, arrivano online le prime foto sul set di Tom Cruise

Le riprese sono cominciate da poco, ma già arrivano online alcune impressionanti foto dal set di Parigi di(il cui titolo provvisorio è “”), che ci mostrano l’instancabilein azione. Potete trovare gli scatti rubati dal set nella galleria in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Le immagini ci rivelano alcune interessanti acrobazie di Tom Cruise, che a cavallo di una moto finisce con lo scontrarsi con un’auto e fare un volo di molti metri, come se la caverà Ethan Hunt questa volta? Le foto rivelano anche il ritorno del criminale Solomon Lane interpretato da Sean Harris nel film Rogue Nation.

Il sequel prodotto dalla Paramount Pictures e da Skydance vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, insieme a Rebecca Ferguson, Simon Pegg, e Alec Baldwin. È stato recentemente rivelato che la star di The Crown ed Everest Vanessa Kirby avrà un ruolo nel film, e che parteciperà alle riprese anche l'Uomo d'Acciaio in persona, Henry Cavill.

Christopher McQuarrie, che in precedenza ha diretto Mission: Impossible - Rogue Nation, è tornato ancora una volta a sceneggiare e dirigere il sequel. McQuarrie ha dichiarato in una recente intervista che i volti più noti del franchise torneranno per il film di prossima uscita. Dopotutto questa è anche la prima volta che un regista ha diretto più di una pellicola di Mission: Impossible. Brian De Palma ha diretto l'adattamento originale, a cui sono seguiti i sequel diretti da John Woo, J.J. Abrams e Brad Bird.

È stato anche recentemente rivelato che Tom Cruise si sta preparando per una sequenza ad alta tensione che sarà inclusa nel film che uscirà tra circa un anno, anche se resta ancora da vedere che cosa comporterà esattamente questa sequenza. McQuarrie ha precedentemente detto che spera di approfondire un percorso emozionale per Ethan, diverso da qualsiasi cosa abbiamo già visto nei precedenti cinque film della saga.

Mission: Impossible 6 esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 27 Luglio 2018.