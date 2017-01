Miss Sloane: Jessica Chastain nel nuovo poster internazionale

Bella e eterea Jessica Chastain nel nuovo poster internazionale di Miss Sloane. Il film di John Madden ancora non ha una data d'uscita nel nostro paese.

"Quando voi avrete capito le regole, lei avrà già vinto la partita", recita il nuovo poster di Miss Sloane in cui vediamo la protagonista Jessica Chastain in un duplice abito: elegante e posata prima, dark e angosciata poi. Alla regia del film John Madden (The Best Exotic Marigold Hotel, Shakespeare in Love); la cornice della storia sarà il mondo politico americano e la Chastain sarà Elizabeth Sloane, stratega politica senza scrupoli, di successo. Lo scontro avverrà sulla legislazione sui controlli per l'acquisto delle armi.

Nel cast anche Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, Sam Waterston e John Lithgow. Miss Sloane non ha ancora una data d'uscita italiana.