Miss Sloane - Giochi di Potere, Jessica Chastain nel trailer ufficiale italiano

Elizabeth Sloane è famosa per essere una lobbista straordinaria, la più ricercata e affidabile di Washington. Alle spalle ha molte vittorie e un'astuzia senza pari, ma quando si troverà a dover affrontare l'avversario più duro della sua carriera, scoprirà allora quale sia il vero prezzo da pagare per giungere alla vittoria.



Miss Sloane vede un cast composto anche da John Lithgow, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacey e Sam Waterston, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 4 maggio.