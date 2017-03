Miss Peregrine, Everyeye vi mostra in esclusiva la clip dei contenuti extra

è in arrivo dal 23 marzo in anteprima solo negli store digitali e, a partire dal 7 aprile, il film diretto dasarà disponibile in DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™.

Su Everyeye, in esclusiva, ecco la clip dei contenuti speciali del film con Eva Green, realizzato dal genio visionario Tim Burton, il quale ha dato vita sul grande schermo alla magia del libro best-seller di Ransom Riggs con un’avventura fantastica di mistero, potere e stranezze.

All’età di sedici anni, il giovane Jake svela un mistero che oltrepassa realtà e tempi alternativi, il ragazzo scopre, infatti, un mondo segreto per bambini speciali, dove incontra Emma con il potere di lievitare, Olive che può creare e controllare il fuoco con la mente e l’invisibile Millard. Il gruppo di ragazzi si ritroverà presto in pericolo e dovrà unirsi per proteggere un modo straordinario, proprio come loro.

Il cast di Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali è composto da grandi star del cinema internazionale: Eva Green (Miss Peregrine), Samuel L. Jackson (Barron), nominato all'Oscar®, Allison Janney (Dr. Golan), vincitrice dell'Emmy Award® e le star esordienti Asa Butterfield (Jake) e Ella Purnell ( Emma).



Per saperne di più sull'edizione digital home video del film, ecco il link ad iTunes (https://itunes.apple.com/it/movie/miss-peregrine-la-casa-dei/id1177688746)