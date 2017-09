Millenium Films prepara il reboot cinematografico di Sheena

, la regina della giungla, potrebbe tornare sul grande schermo. Deadline conferma che Millenium Films ha intenzione di reboottare il personaggio, creato nei fumetti da, al cinema.

Sheena è stato il primo personaggio femminile ad avere una testata a fumetti tutta per sé: debuttò nel 1937 in Gran Bretagna e l'anno successivo in USA (Wonder Woman debuttò nel 1941, per essere precisi). Il personaggio è una sorta di Tarzan al femminile: cresciuta dagli animali nella giungla, divenne un'eroina in grado di comunicare con animali e usare qualsiasi tipo di arma.

Irish McCalla interpretò Sheena in una serie tv in live-action nel lontano 1955 mentre Tanya Roberts le diede il volto in una pellicola del 1984. E' più recente, invece, l'interpretazione di Geena Lee Nolin in un reboot televisivo del 2000 di vita breve.