Milla Jovovich vorrebbe interpretare Cheetara in un film sui Thundercats

Durante un’intervista per il tour promozionale di, a, protagonista della serie, è stato chiesto se interpreterà mai un ruolo in un film di supereroi. L’attrice non ha avuto esitazioni nel rispondere: Thundercats!

Milla adora il cartone dei Thundercats, il gruppo di alieni mezzi gatto, mezzi uomo che si rifugiano sulla terra dopo la distruzione del loro pianeta madre. L’attrice dice di aver sentito anche dei rumors riguardanti una trasposizione cinematografica del cartone, ma ammette anche che probabilmente ormai è troppo vecchia per un ruolo del genere: quarantun anni (portati benissimo) sono tanti per un ruolo che richiederebbe flessibilità e tanta energia nelle scene d’azione; se potesse, però, interpreterebbe la velocissima Cheetara.

Vedremo cosa se ne farà, e anche a quali progetti l’attrice parteciperà ora che il franchise di Resident Evil la lascerà più libera. L’ultimo capitolo uscirà il 16 febbraio in Italia.