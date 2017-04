Micro: Joachim Rønning in trattative per dirigere il film

La scorsa settimana, si è diffusa la notizia che l'era entrata in trattative conper assegnargli la regia dell'adattamento cinematografico di, l’ultimo romanzo redatto dall’acclamato scrittore di fantascienzaprima della sua morte.

Deadline ha infatti confermato che la settimana scorsa Joachim Rønning era entrato nelle trattative finali con la Amblin Entertainment per prendere la regia del prossimo adattamento cinematografico di Micro. Dopo la morte di Michael Crichton nel 2008, Micro rimase incompiuto, ma dopo un attento processo di selezione, è stato poi completato dall’autore di The Hot Zone Richard Preston, e ha raggiunto per più di 20 settimane la cima delle classifiche di vendita in tutto il mondo. Il thriller segue un gruppo di studenti laureati che vengono attirati alle Hawaii per lavorare per una misteriosa società biotech, ritrovandosi miniaturizzati e scaraventati nella mortale foresta pluviale.

Le riprese dovrebbero iniziare questo autunno. La Universal distribuirà la pellicola, che spera con Micro nel lancio di un nuovo franchise, nello stesso modo del successo raggiunto con un altro famosissimo romanzo di Crichton, Jurassic Park.

Darren Lemke (Goosebumps) sta scrivendo la sceneggiatura mentre Frank Marshall (Jurassic World 2) è alla produzione e Sherri Crichton e Laurent Bouzereau sono a bordo come produttori esecutivi. Inoltre, anche se non è stato elencato come produttore, Steven Spielberg dovrebbe essere coinvolto in qualche modo, essendo stato un progetto che lo ha appassionato per anni. Il suo studio Amblin possiede anche i diritti per un altro romanzo postumo di Crichton, Pirate Latitudes.

Joachim Rønning è fresco della co-regia di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, che ha ricevuto una grande risposta di pubblico al CinemaCon all'inizio di questo mese. Ha in programma anche l'epopea biblica Methusaleh con Tom Cruise (The Mummy) nel ruolo di protagonista.