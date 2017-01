Michelle Williams in trattative per partecipare al film di Jonah Hill, Mid-90s

, appena nominata come miglior attrice non protagonista agli Oscar per la sua interpretazione nei panni di una madre sconvolta indi, è in trattative per recitare in quello che diventerà il debutto alla regia di, il dramma

Il film narra di un ragazzo di Los Angeles al raggiungimento della maggiore età, a metà degli anni ’90, quando imparerà delle grandi lezioni di vita attraverso i suoi amici con cui gioca a skateboard, e sarà prodotto da Scott Rudin (Fences), Eli Bush (Ex Machina, Grand Budapest Hotel) e Ken Kao (Knight Of Cups, Sea Of Trees) per A24.

Jonah Hill ha scritto la sceneggiatura del film, che segue un adolescente di nome Stevie mentre lotta con i vari ruoli che deve interpretare nella sua caotica vita: partner surrogato di sua madre single, dipendente dalla cocaina (Michelle Williams), costretto a subire abusi da parte del suo problematico fratello maggiore, e figura invisibile agli occhi dei suoi compagni di scuola più ricchi. Mentre Stevie si fa strada per farsi accettare dalla squadra di skateboard, dovrà affrontare questioni legate alla sua classe sociale, al razzismo e ai privilegi socio-economici che non aveva mai sperimentato prima. La madre di Stevie dovrà fare i conti con il figlio che cresce ulteriormente, distanziandosi da lei, il che la porterà fuori controllo.

I realizzatori pensano di iniziare la produzione per il mese di giugno. La quattro volte nominata agli Oscar Michelle Williams interpreterà anche Janis Joplin per la regia di Sean Durkin.