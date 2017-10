Michelle Pfeiffer tornerebbe volentieri ad interpretare Catwoman!

, attualmente impegnata a girare la pellicola Ant-Man and The Wasp dice che le piacerebbe anche tornare ad interpretare il ruolo di

In molti la ricordano inguainata nella tutina della villain-gatta più iconica che lo schermo abbia mai visto - in Batman Returns di Tim Burton - e lei ha confidato a Variety che anche oggi tornerebbe a dare il volto a Selina Kyle, ma con alcuni piccoli aggiustamenti, per così dire. infatti, per esempio, si affiderebbe all CGI perché di certo non vorrebbe nuovamente recitare con un pennuto (vivo) in bocca, ricordate la scena?

Al riguardo infatti l'attrice ha dichiarato:

"Non posso credere di averlo fatto sul serio. Avrei potuto prendermi una malattia!"

Nel film DC lei recitava al fianco di altre icone hollywoodiane: Michael Keaton nei panni di Batman/Bruce Wayne e Danny DeVito nei panni di Pinguino/Oswald Cobblepot; Christopher Walken era invece il crudele industriale Max Shreck. Riguardo il successo della pellicola la Pfeiffer ha detto:

"E' stato tutto merito di Tim Burton. E' stato in grado di portare sia cuore che oscurità che umorismo nel film."

Sicuramente non possono esserci possibilità a breve di rivedere Michelle nei panni di Catwoman: la sua agenda è super piena ma chissà...