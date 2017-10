Michael Zam e Jaffe Cohen al lavoro sul biopic dedicato a Vivien Leigh

I co-creatori della serie antologica, della FX,, sono al lavoro su un film biografico dedicato a. Il duo ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards, insieme a, per la miglior sceneggiatura di una serie limitata ad uno show per. Il film sarà un adattamento di 'Vivien Leigh: A Biography'.

Il film si concentrerà sulla vita dell'attrice e sul rapporto con Laurence Olivier, che fu suo marito dal 1940 al 1960.

Vivien Leigh è stata una delle più grandi dive della storia del cinema e vinse due premi Oscar, per i ruoli di Rossella O'Hara in Via col vento e di Blanche DuBois in Un tram che si chiama desiderio. Vinse inoltre un Tony Award nel 1963 come miglior attrice in un musical per Tovarich. Soffrì di disturbo bipolare e tubercolosi. Morì all'età di 53 anni nel 1967.

Il biopic sarà prodotto da Tim McReady e Mira Vucevic di MGR Films, insieme a David A. Stern.

Michael Zam e Jaffe Cohen, co-creatori di Feud, hanno in cantiere una serie di lavori cinematografici e televisivi, tra cui un progetto sulla biografia di William J. Mann, intitolato 'Wisecracker: Life and Times of William Haines, Hollywood's First Openly Gay Star' e 'Kate', incentrato sulla vita segreta di Katharine Hepburn.