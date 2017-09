Michael Rooker parla della battuta su Mary Poppins in Guardiani della Galassia

Tra i momenti cult di Guardiani della Galassia: Vol. 2 bisogna includere sicuramente la battuta su Mary Poppins che riguarda i personaggi di Star-Lord e Yondu., interprete di Yondu, nei mesi scorsi si è prestato molto alla notorietà raggiunta dalla battuta nel film, che ha provocato addirittura una petizione.

Molti fan infatti vorrebbero che a Rooker fosse concesso un cameo nell'atteso sequel del film basato sull'opera di Pamela L. Travers.

Durante un panel al Salt Lake Comic-Con, Michael Rooker ha risposto alle domande su Guardiani della Galassia - Vol. 2 e in particolare sul "momento-Mary Poppins", confermando che non ci fu nulla d'improvvisato ma che fosse tutto previsto in sceneggiatura e che lui ha avuto il merito di renderlo benissimo sul set.

"Non tutte le battute riescono bene poi sul set ma questa è stata una delle più fortunate." La scena è stata una delle amate dai fan, che hanno creato meme e diversi fan art dedicati.

James Gunn aveva già dichiarato che si trattava di una battuta scritta all'ultimo in sceneggiatura e che non ci fosse nulla d'improvvisato:"Stavo visualizzando quella scena e non mi sembrava abbastanza epica, come doveva essere nelle mie intenzioni. Quindi ho messo questa battuta nella bocca di Peter Quill e Yondu fraintende perché pensa che Mary Poppins sia un eroe terrestre."