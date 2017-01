Michael Keaton spiega perché non ritornò sul set di Batman Forever

Quest'anno lo vedremo in un nuovo film di supereroi, Spider-man Homecoming, Michael Keaton però è celebre per il suo ruolo nel Batman di Tim Burton; dopo anni ha spiegato perché lasciò il franchising prima della sua conclusione.

Il ruolo di Batman lo passò a Val Kilmer, lasciando la saga a metà. Michael Keaton ha finalmente spiegato, con assoluta semplicità, perché nel 1995 abbandonò la nave e non interpretò Bruce Wayne in Batman Forever dopo che la regia da Tim Burton era passata a Joel Schumacher. "Lascia che te lo semplifichi - ha risposto ridendo durante l'intervista - Faceva schifo. La sceneggiatura non era mai stata buono, non ho capito perché [Schumacher] ha voluto fare quello che ha fatto, e sapevo sarebbe stato un casino quando ha detto 'Perché deve essere tutto così dark?". La sensazione di Keaton fu che il regista non aveva colto il personaggio appieno.

Keaton arriverà a breve al cinema con The Founder, sulla storia del fondatore di Mc Donalds e a luglio in un nuovo film sui supereroi, Spider-man: Homecoming.