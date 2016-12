Michael Fassbender sarà Lucifero nel nuovo film di Terrence Malick

Al cinema in questo momento con il blockbuster Assassin's Creed, Michael Fassbender tornerà al cinema il prossimo anno con il film di Terrence Malick, di cui al momento si conosce solo il titolo Weightless.

Terrence Malick ha richiamato attorno a sé, come da tradizione, un cast dai nomi altisonanti per il suo nuovo film. Natalie Portman, Ryan Gosling, Christian Bale, Cate Blanchett, Benicio Del Toro, Rooney Mara, Michael Fassbender; di quest'ultimo trapelano le prime notizie sul personaggio in Weightless (Senza Peso) titolo del film. Fassbender, al cinema in questi giorni con Assassin's Creed, interpreterà la figura di Lucifero e avrà alcune scene con Iggy Pop e John Lydon nel film.

Poco altro si sa di Weightless di Malick se non che il set del film è stato a Austin City e arriverà nelle sale americane a marzo 2017.