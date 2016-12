Michael Fassbender ha rifiutato un ruolo in Star Wars per Assassin's Creed

In una recente intervista a MTV, l'attore Michael Fassbender ha rilevato di aver rifiutato un ruolo in Star Wars Il Risveglio della Forza perché impegnato in un altro set.

A gennaio arriverà al cinema con Assassin’s Creed eppure Michael Fassbender avrebbe potuto essere la star di un altro atteso film: Star Wars Il Risveglio della Forza. L’attore ha infatti rilasciato un’intervista a MTV dichiarando di aver avuto una conversazione con il regista J.J. Abrams: “Abbiamo parlato di un possibile ruolo. Io e J.J. abbiamo avuto una conversazione. Sono quasi certo che fossi impegnato durante quell'estate su un altro set mentre lui stava iniziando la produzione”. Non si hanno dettagli sul personaggio che avrebbe potuto interpretare Fassbender in Star Wars, lui naturalmente non si è lasciato sfuggire una parola.

Assassin's Creed sbarcherà in sala il 4 gennaio e riusciremo a capire anche noi se l'attore ha fatto la scelta migliore.