Michael Fassbender e Alicia Vikander si sono sposati!

I rumors alla fine si sono rivelati esatti:si sono sposati lo scorso sabato a Ibiza, come ha confermato E! News.

Fassbender, nominato all’Oscar per 12 anni schiavo e Steve Jobs e vincitore della Coppa Volpi a Venezia per Shame, e la Vikander, Premio Oscar per la sua interpretazione in The Danish Girl, sono convolati a nozze con una cerimonia privata a Ibiza, Spagna, il 14 ottobre 2017. La coppia ha festeggiato con pochi amici e familiari la notte prima con un party sulla spiaggia.

I due si sono conosciuti sul sei di La luce sugli oceani, film di Derek Cianfrance in cui interpretavano proprio marito e moglie, e da allora non si sono più separati. Fassbender è attualmente nelle sale di tutto il mondo con L’uomo di neve, di cui potete leggere la nostra recensione; rivedremo la Vikander sul grande schermo a marzo con il reboot di Tomb Raider, e prossimamente con il dramma in costume, Tulip Fever.