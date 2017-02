Metal Gear Solid: il regista Jordan Vogt-Roberts fa il punto della situazione

Un adattamento cinematografico dell'amato franchise di videogiochiè rimasto nel limbo ormai per molto tempo, maha firmato per dirigerlo nel febbraio 2014.è poi finito a dirigere, ma ora che questo film sta per uscire al cinema, il regista può tornare a dedicarsi a

Ma a che punto è, esattamente, il progetto del film? Si farà davvero? Sarà il prossimo film di Vogt-Roberts? Collider ha posto queste domande al barbuto regista durante la conferenza per Kong: Skull Island, e questo è quello che ha potuto dire:

"Metal Gear Solid per me è probabilmente il franchise più importante del pianeta. [Hideo] Kojima è un genio, una persona eccentrica, ed essere in grado di trascorrere del tempo con lui di recente è stato come un sogno. È il migliore e tutto il suo team è fantastico. Stiamo lavorando alla sceneggiatura. Questa è una proprietà per la quale mi batterò con le unghie e con i denti per assicurarmi che sia fatta come si deve, perché è facile rovinare tutto, è facile per uno studio cercare di farne un G.I. Joe o cercare di farne un Mission: Impossible, o banalizzarlo in qualcosa che non è. Metal Gear Solid necessita di essere esattamente quello che deve essere, cioè Metal Gear Solid."

La passione di Vogt-Roberts per questa saga emerge perfettamente cristallina dai suoi discorsi. Ha sottolineato che i fan potrebbero vedere un assaggio del suo Metal Gear in Kong: Skull Island, e ha fatto notare che il franchise di videogiochi è unico in quanto è stato modellato dalla stessa voce creativa nel corso di tutta la sua vita.

Dato che la storia di Metal Gear Solid ruota attorno alle Special Ops, l'opportunità di fare un film R-rated è sicuramente tangibile. Ma se Vogt-Roberts riconosce che film come Deadpool e Logan hanno aperto la strada a blockbuster R-rated con budget ridotti, il film di Metal Gear Solid potrebbe andare bene in entrambi i modi: "Voglio fare la versione del film più fedele al messaggio originale, quindi se questo richiede di percorrere la strada di Deadpool o Logan, con un budget più piccolo e un film vietato ai minori, grande. Ma se è necessario pensare più in grande con un PG-13, penso che potrebbe esistere in entrambi i modi. Ci sono parti iper-violente in Metal Gear, ma non sono necessariamente l'elemento centrale. Quei personaggi sono una sorta di filosofie viventi, quindi non penso che la parte più importante sia necessariamente il rating a questo punto."