Message from the King: ecco il trailer del film con Chadwick Boseman

ha appena rilasciato il trailer del film con protagonista Message from the King che uscirà sulla piattaforma digitale ilprossimo.

Il cast di Message from the King: Chadwick Boseman (Black Panther), Luke Evans (La Bella e La Bestia), Teresa Palmer e Alfred Molina.

Sinossi: Jacob King (Boseman) arriva in città dal Sud Africa, alla ricerca della sorella minore. Ha solo poche centinaia di dollari in tasca e un biglietto di ritorno che scade dopo una settimana. In sole 24 ore, scopre che la ragazza è stata brutalmente assassinata. Il film parla di quello che avviene nei successivi sei giorni.

Il regista di Message from the King è Fabrice Du Welz (Alleluia), la sceneggiatura invece è stata scritta da Stephen Cornwell e Oliver Butcher.