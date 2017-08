Mel Gibson fa causa ai produttori di The Professor and the Madman

Lo scorso annoha partecipato alla produzione del film, incentrato sulla creazione del primo Dizionario Inglese di Oxford da parte del professor James Murray.

Nella pellicola Gibson interpretava proprio il protagonista, mentre Sean Penn ricopriva il ruolo del Dr. W.C. Minor. Farhad Safinia, già autore di Apocalypto, ha scritto e diretto la pellicola. Gibson ha invece fatto causa alla Voltage Pictures, per manipolazioni multiple nel suo contratto, durante il lungo periodo di lavorazione del film, e soprattutto sul diritto di final cut attraverso la sua casa di produzione, la Icon Productions.

Nella causa si lamenta che la Voltage non avrebbe fornito il budget necessario, né provveduto per le riprese all’università di Oxford e pagato il dovuto alla Icon; inoltre, avrebbero acconsentito senza autorizzazione a una proiezione di una versione del film non approvata a Cannes per i distributori.

Da quello che si evince dalle carte, Gibson vorrebbe adesso appropriarsi dei diritti completi su The Professor and the Madman, che ormai potremmo non vedere più tanto presto sul grande schermo.