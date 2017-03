Megan Leavey: poster e trailer per il prossimo film con Kate Mara

Film da ambientazione militare per, l'attrice ammirata anche nella serie TVchiamata a vestire i panni di una soldatessa impegnata nella guerra in Iraq.

Bleecker Street ha pubblicato il primo trailer e il primo poster di Megan Leavey, il dramma militare interpretato da Kate Mara (The Martian), accompagnata in questa avventura da Edie Falco, Ramon Rodriguez, Bradley Whitford e dal rapper Common.



Megan Leavey racconterà della vera storia di un giovane caporale dei Marine, la cui dedizione esemplare e il legame con il suo cane da battaglia salvarono diverse vite durante le operazioni in Iraq. Il film mostrerà come la collaborazione fra la soldatessa e il cane Rex porteranno al compimento di oltre cento missioni.



Megan Leavey arriverà nelle sale americane il prossimo 9 giugno, nulla ancora è dato sapere riguardo l'eventuale uscita italiana.