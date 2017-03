Meg: rimandato all'estate 2018 il film sul grande squalo bianco

Il film di, atteso per marzo 2017, è stato rinviato. Alla base della scelta dila volontà di confezionare un prodotto per la proiezione in 3D Imax.

I fan dei film a base di mostri preistorici giganteschi dalla dieta a base di carne umana dovranno attendere più del previsto per poter ammirare Meg, il film di Jon Turteltaub inizialmente previsto per marzo 2017 e posticipato, proprio in questi giorni, all'agosto del 2018.



Alla base della scelta di Warner Bros., major interessata alla produzione del film, molteplici motivi: innanzitutto, la volontà di rendere il film ancora più spettacolare, adattandolo alle tecnologie Imax e le proiezioni in 3D. Ciò di cui dovrà preoccuparsi Warner Bros, comunque, è il remake di Scarface. Il film prodotto da Universal, infatti, è anch'esso atteso per l'estate del 2018.



Meg, tratto dal romanzo di Steve Alten, racconta dell'incontro fra il comandante della marina americana Jonas Taylor, sopravvissuto, al comando del suo sottomarino, all'incontro con un megalodonte, creatura preistorica miracolosamente scampata all'estinzione.