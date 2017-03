Mean Dreams: online il trailer dell'ultimo film di Bill Paxton

Pubblicato online il trailer dell'ultimo film di, attore recentemente scomprarso conosciuto per le sue partecipazioni in

Diretto dal regista canadese Nathan Morlando e mostrato già al festival di Cannes del 2016, Mean Dreams è un thriller ambientato nella sconfinata provincia americana. Racconta della fuga di Jonas e Casey, due quindicenni innamorati e costretti a condurre vite infelici. Dopo aver rubato un ingente quantitativo di denaro dal padre di Casey, il poliziotto corrotto immischiato nel traffico della droga Wayne Caraway, i due adolescenti scapperanno alla ricerca di un futuro migliore.



Il ruolo del poliziotto-spacciatore Caraway è stato affidato a Bill Paxton, efficientissimo caratterista apparso in decine dei maggiori blockbuster prodotti negli ultimi trent'anni ad Hollywood (Terminator, Titanic, Aliens, Commando fra i tanti). L'attore è recentemente scomparso all'età di 61 anni, a seguito di complicazioni dovute ad un intervento al cuore.



Il film verrà distribuito nelle sale americane il 13 aprile. Non è stata ancora specificata un'eventuale distribuzione in Italia.