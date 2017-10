Mazinga Z: La Key Films annuncia gli ambasciatori italiani della pellicola

Mazinga Z esce al cinema in Italia il 31 ottobre. Per celebrare l'evento la Key Films ha invitato quattro profondi conoscitori del mondo anime e manga a pubblicare un personale tributo al famosissimo robot.

Ecco chi saranno i protagonisti:

Gabriele Mainetti - attore, compositore e regista di Lo Chiamavano Jeeg Robot; per il suo film d'esordio si è ispirato a Gō Nagai.

Roberto Recchioni - sceneggiatore, fumettista e curatore editoriale di Dylan Dog dal 2013.

Dario Moccia - youtuber: I Love Nerd Cultura, serie dedicata ai fumetti, ai manga e ai film d’animazione.

J-POP Manga - casa editrice di Milano, leader nel settore del fumetto giapponese, punto di riferimento in Italia per gli appassionati di Mazinga e di Gō Nagai.

Tra le ultime pubblicazioni del Maestro ci sono: Kekko Kamen Origins, Violence Jack e Mazinger Angels Z.

Ognuno degli ambasciatori proporrà un tributo a Mazinga Z via social media nei prossimi giorni. inoltre gli esperti saranno alla prima mondiale del film il 28 Ottobre, a Roma, e accompagneranno alla Festa del Cinema di Roma il grande mangaka Gō Nagai, sul tappeto rosso.