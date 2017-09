Mazinga Z: il film in anteprima mondiale alla Festa Del Cinema di Roma!

La Key Films ha annunciato che l'anteprima mondiale disarà a Roma, durante la kermesse della Festa del Cinema 2017, precisamente il 28 ottobre prossimo.

E dunque chi presenzierà all'evento potrà godere prima di tutti della nuova ed emozionante avventura tra Kōji Kabuto e il Dr. Inferno.



All'anteprima romana ci sarà Gō Nagai, lo straordinario mangaka che nel 1972 diede vita al primo robot pilotato da un uomo visto nella storia degli anime giapponesi: Mazinga Z, appunto, personaggio amatissimo da generazioni di ragazzi di tutto il mondo, destinato alla gloria eterna. I valori di pace e giustizia per i quali combatte sono sempre attuali e proprio per questo Mazinga Z è tutt'oggi un fenomeno di portata globale, icona intramontabile per gli amanti del genere di tutte le età.



Dal 31 Ottobre 2017 poi, la Key Films distribuirà Mazinga Z in sala e i fan italiani saranno i primi spettatori al mondo a vedere al cinema la pellicola diretta da Junji Shimizu e prodotta dalla Toei Animation.



Ricapitolando:

Il 28 ottobre 2017 Anteprima Mondiale di Mazinga Z: Infinity alla Festa del Cinema di Roma

Dal 31 ottobre 2017 la programmazione nelle sale italiane.

Date anche un'occhiata al trailer italiano!