Maze Runner - La rivelazione: Walton Goggins si unisce ufficialmente al cast

Il nuovo film vedrà ancora una volta protagonista Thomas (Dylan O'Brien), che si imbarcherà in una missione alla ricerca della cura contro la malattia mortale conosciuta come L'Eruzione, un'arma biologica artificiale che trasforma gli uomini in zombie. Goggins interpreterà Lawrence, descritto come "un personaggio insolito e pericoloso, in parte anarchico e in parte rivoluzionario, voce di un popolo che ne è privo".



Maze Runner - La rivelazione diretto nuovamente da Wes Ball e scritto da T.S. Nowlin vede nel cast anche Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito e Thomas Brodie-Sangster, per un'uscita prevista il 9 febbraio 2018, a più di un anno dalla data originale, poi cancellata a causa dell'incidente sul set di O'Brien.