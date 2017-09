Maze Runner - La Rivelazione, uno sneak peek in attesa del trailer

Dopo l'incidente che ha colpito l'attore Dylan O'Brien sul set, la Twentieth Century Fox ha posticipato l'uscita di(in originale).

Dopo la prima foto ufficiale di Maze Runner - La rivelazione, trapelata in rete qualche giorno fa, la Fox ha annunciato per oggi l'arrivo del primo trailer ufficiale della pellicola. Nell'attesa ha diffuso online un nuovo sneak peek, che trovate proprio in questa notizia.

La pellicola era prevista, inizialmente, per febbraio 2017, ma l'incidente di O'Brien ha fatto slittare le riprese e rimandato la release. Fortunatamente l'attore si è ripreso molto prima di quanto immaginato dallo studio, e il film è stato ufficializzato per gennaio 2018.