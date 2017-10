Maze Runner - La Rivelazione: il ritardo nella produzione non rovinerà il film!

, una dei protagonisti della saga di Maze Runner , tranquillizza tutti asserendo che il ritardo nell'uscita del film, inizialmente prevista per febbraio 2017 e slittata poi a gennaio 2018, non provocherà nessun problema all'ultima pellicola.

I primi due capitoli del franchise hanno guadagnato, complessivamente, 600 milioni di dollari. Purtroppo, mentre stava filmando l'ultimo film, Dylan O’Brien si è seriamente infortunato sul set e questo ha costretto la produzione a fermarsi per permettergli di recuperare dopo l'incidente.

Screen Rant ha recentemente parlato con la Scodelario che ha spiegato quanto segue:

"Siamo molto vicini, siamo migliori amici (con O'Brien e il cast), e proprio domani li incontrerò, inoltre abbiamo una chat di gruppo su Whatsapp quindi non è che ci sentiamo come se non ci vedessimo da anni; l'atmosfera e tutto il resto è rimasta inalterata, siamo amici. Anche con Wes (Ball, il regista) tutto ok. E' questa la cosa bella quando si lavora con lo stesso regista, non c'è bisogno di ritrovare il feeling, è già lì perché con i registi è così, bisogna instaurare un rapporto lavorativo che funzioni ed è più facile farlo se già ci si conosce. Inoltre, volevamo a tutti i costi finire il franchise, perché è una cosa molto personale, ci piace il fatto che la gente lo ami. E poi ha lanciato le carriere di tutti noi quindi era importante che finissimo il progetto."

La pausa non dovrebbe aver creato nessun problema, se non il ritardo con cui vedremo Maze Runner - La Rivelazione in sala.