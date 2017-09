Maze Runner - La Rivelazione, ecco il primo trailer ufficiale italiano

Come anticipato, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete il primissimo trailer ufficiale di, nei cinema nel 2018. Potete trovare sia la versione originale che italiana del trailer comodamente dopo il salto.

In Maze Runner - La Rivelazione, Thomas guida il gruppo nella loro ultima e più pericolosa missione. Per salvare i suoi amici, si introduce in Last City, un labirinto controllato che potrebbe rivelarsi come il più mortale incontrato fin'ora. Tutti coloro che sopravviveranno riusciranno ad ottenere le risposte che stanno cercando sin dall'inizio.

Wes Ball dirige il film interpretato, nuovamente, da Dylan O'Brien. Con lui Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.