Mayhem: online il poster ufficiale del film con Steven Yeun di The Walking Dead

Sulla scia dell’hype che circonda un altro thriller ad ambientazione aziendale con annesso bagno di sangue, ildihanno recentemente rilasciato il poster ufficiale per ildel loro scioccante horror intitolato

Il thriller ad alta tensione vede protagonista una delle star principali della serie televisiva The Walking Dead, nientemeno che Steven Yeun, che nel frattempo si è rimesso dai colpi di mazza di Negan, ed è diretto dal maestro dell'horror contemporaneo Joe Lynch (Chillerama).

La sinossi ufficiale del film recita quanto segue: un pericoloso virus, che impedisce al soggetto infetto di controllare le sue inibizioni, viene scoperto in un edificio di un’azienda del diritto societario, la stessa che ha recentemente fatto assolvere un uomo infetto dall'accusa di omicidio. Viene quindi imposta una quarantena sull’edificio, che viene sigillato per precauzione. All'interno si scatena così l'inferno, proprio quando l’avvocato Derek Saunders (Steven Yeun) viene ingiustamente licenziato per le colpe di un collega. Unendo le forze con una cliente (Samara Weaving) rimasta bloccata lì, devono combattere con le unghie e con i denti nel loro cammino verso la cima dell’edificio, prima dello scadere del tempo, per "scambiare quattro chiacchiere" con i dirigenti corrotti che hanno permesso tutto questo.

Matias Caruso ha scritto la sceneggiatura della pellicola, che è stata prodotta da Circle of Confusion, già coinvolta nella lavorazione del serial di The Walking Dead.