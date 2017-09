Matthew Vaughn vorrebbe reboottare i Fantastici Quattro

Di tutte le proprietà Marvel (sia in mano alla Casa delle Idee che in licenza),è probabilmente quella che ancora non ha trovato pace. Dopo ben tre film prodotti dalla Fox, i fan non sono ancora soddisfatti delle versioni viste al cinema.

Matthew Vaughn, regista di X-Men - L'inizio e del prossimo Kingsman - Il Cerchio d'oro, è tra i produttori di Fantastic Four - I Fantastici Quattro, il megaflop del 2015 ad opera di Josh Trank.

Intervistato a riguardo, Vaughn si scusa con i fan e svela che vorrebbe realizzare un reboot sul quartetto: "Mi sento un po' obbligato... ma non mi dispiacerebbe realizzare un film sui Fantastici Quattro per scusarsi con i fan. I Fantastici Quattro è una di quelle proprietà che preferisco di più, quindi un giorno potrei realizzare una pellicola a riguardo e correggere il tiro".

Secondo i rumor la Fox starebbe già lavorando ad un reboot sul quartetto, nonché ad un film sul Dottor Destino.