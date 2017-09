Matthew Vaughn svela i suoi piani per X-Men - Giorni di un futuro passato

Prima cheprendesse le redini di, erache stava sviluppando il film per la Fox. Vaughn aveva lavorato allo script dopo il successo del suo

Il regista, però, abbandonò il progetto in favore di Singer ed ora svela non solo il motivo ma anche i suoi piani originali per la pellicola che, a quanto pare, differivano da quelli sviluppati in seguito.

"Giorni di un futuro passato l'ho anche co-scritto ma l'ho abbandonato per due ragioni. La prima è che rispetto Bryan. X-Men è il suo mondo e sentivo come se mi avesse fatto giocare con i suoi giocattoli. Mi è piaciuto, ma non era la mia scatola dei giochi, ne volevo una tutta mia" spiega "E poi non volevo realizzare Giorni di un futuro passato. Ho sempre pensato ad una trilogia e Giorni di un futuro passato era il finale. Avrei girato un film nel mezzo in cui avremmo incontrato un Wolverine più giovane ed un nuovo personaggio, e poi come terza pellicola Giorni di un futuro passato con l'incontro tra i due Wolverine".

Riguardo il film arrivato in sala, Vaughn spiega: "Ci sono delle cose che Singer ha fatto che non era nel mio script e sono geniali. Ad esempio per me era il Fenomeno che si introduceva nel Pentagono, lui lo ha cambiato in Quicksilver ed è brillante. Alla fine volevo che le Sentinelle sembrassero Mystica. Volevo migliaia di Mystica che li attaccavano nel futuro. Singer ha anche cambiato un paio di mutanti ma il film finale è molto vicino a quello che stavo sviluppando. Molto vicino".