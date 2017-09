Matthew Vaughn parla di Tom Hardy come Wolverine e si scusa per Kick-Ass 2

In occasione dell'uscita di, il registaha avuto modo di svelare anche i piani che avrebbe voluto per la saga di X-Men e, in particolare,

Parlando di questa idea, Vaughn ha lasciato intendere che avrebbe affidato a Tom Hardy, ora il Venom cinematografico, la parte del giovane Wolverine: "Quando abbiamo finito di scrivere Giorni di un futuro passato ho detto alla Fox: sento che questo dovrebbe essere il terzo capitolo di una trilogia. Perché non farne un altro in mezzo, ambientato negli anni '70, con un giovane Wolverine? E poi fare Giorni di un futuro passato con il giovane Wolverine, diciamo Tom Hardy, e il Wolverine originale, Hugh Jackman, e tutti gli altri personaggi. Per me era il finale della trilogia, ma mi hanno risposto di no e non amo sentirmi rispondere di no se io penso che sia una buona idea.".

Vaughn si è poi scusato con i fan per Kick-Ass 2, diretto da Jeff Wadlow e soltanto prodotto da lui, un vero flop di pubblico che ha affossato anche la carriera del filmaker: "Per me Kick-Ass è stata una mossa commerciale, ad essere onesti. Mi dispiace per Jeff, alla fine gli ho chiesto di imitare il mio stile.".