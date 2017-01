Matthew McConaughey nella sua nuova trasformazione in Gold

Il trailer di Gold ci mostra la nuova trasformazione di Matthew McConaughey: pelato, ingrassato, folle, affamato di soldi. Il film è tratto da una storia vera avvenuta all'inizio degli anni '90.

L'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club si butta nell'interpretazione di un'altra storia vera e stavolta sullo schermo sarà Kenny West, imprenditore alla ricerca della svolta di vita. Matthew McConaughey diventa pelato (o meglio, con il riporto), un po' ingrassato e si mostra senza veli nel film Gold, vestendo i panni di questo celebre truffatore, realmente esistito, che ha millantato la scoperta di una miniera d'oro nella giungla indonesiana.

Diretto da Stephen Gaghan (Traffic, Alamo - Gli Ultimi Eroi) al fianco di McConaughey troviamo un cast ricco: Bryce Dallas Howard, Édgar Ramirez, Corey Stoll, Rachel Taylor. Gold non ha ancora una data d'uscita in Italia mentre in America sarà in sala dal 27 gennaio.